В одном из районов Петербурга в январе выросли подснежники

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

19 января 2023, 14:07

canva.com

В Петербурге продолжает держаться аномально тёплая для зимы погода.

В этом году зима оказалась достаточно тёплой, в связи с чем в Приморском районе Петербурга жители заметили, как из-под земли начали расти крокусы и подснежники. Об этом сообщают местные СМИ.

Жители района активно показывают фотографии своих «находок» в социальных сетях. Цветы, которые почувствовали весну в январе, уже начали прорастать из-под земли.

Также бутоны нераскрывшихся цветов обнаружили на калине.

Примечательно, что пару дней назад зачатки цветов заметили в Выборгском районе.