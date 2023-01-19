В одном из районов Петербурга в январе выросли подснежники

В Петербурге продолжает держаться аномально тёплая для зимы погода.
В этом году зима оказалась достаточно тёплой, в связи с чем в Приморском районе Петербурга жители заметили, как из-под земли начали расти крокусы и подснежники. Об этом сообщают местные СМИ.
Жители района активно показывают фотографии своих «находок» в социальных сетях. Цветы, которые почувствовали весну в январе, уже начали прорастать из-под земли.
Также бутоны нераскрывшихся цветов обнаружили на калине.
Примечательно, что пару дней назад зачатки цветов заметили в Выборгском районе.