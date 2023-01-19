Актер Баталов о смерти режиссера Досталя: «Меня душат слезы!»

Аргументы Недели → Общество 13+

19 января 2023, 12:54 Антон Николаев,

Сергей Баталов назвал Николая Досталя гениальным и выдающимся режиссером. Об этом он сказал изданию «Аргументы недели».

«Николай Досталь был выдающимся режиссером. Он снял лучший свой фильм «Облако-рай», где он собрал потрясающую команду! Встреча с таким режиссером - это подарок судьбы! Я сейчас об этом говорю, меня душат слезы! Это так неожиданно и несправедливо. Фильм «Облако - рай» был и для меня главным фильмом, это главная роль в моей жизни. Он привел меня в кино. Досталь - мой крестный в кино. У него очень кинематографическая семья! Он и жил напротив «Дома Кино». Я очень соболезную его семье и самому себе. Он был очень скромным, но выдающимся. Сейчас пойду в храм».

Ранее стало известно, что в возрасте 76 лет скончался советский кинорежиссер и сценарист Николай Досталь. Что стало причиной кончины, неизвестно. Дата и место прощания с народным артистом РФ на данный момент ещё не определены.