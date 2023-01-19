Исковая давность – срок, в течение которого возможно восстановить нарушенное право в судебном порядке

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19 января 2023, 12:46

Зачастую граждане или организации вынуждены обращаться в суд в качестве истца или ответчика за защитой нарушенного права. В свою очередь суды, защищая интересы сторон в споре, проверяют обоснованность имущественных притязаний одних лиц к другим. Законом установлены нормы, позволяющие одной из сторон блокировать удовлетворение исковых требований в случае, если другая сторона обратилась за защитой своих прав слишком поздно.

Исковой давностью признается установленный законом отрезок времени, в течение которого истец имеет право обратиться в суд для защиты своего нарушенного права. При этом, пропуск исковой давности является основанием для отказа в удовлетворении исковых требований.

Общий срок исковой давности составляет три года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите своего права.

По обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой давности начинается после окончания срока исполнения.

Срок исковой давности не может превышать десять лет со дня нарушения права, для защиты которого этот срок установлен.

Для отдельных видов требований законом могут устанавливаться специальные сроки исковой давности, сокращенные или более длительные по сравнению с общим сроком.

Также законом предусмотрена норма, запрещающая изменять срок исковой давности по соглашению сторон, данный пункт, установленный в договоре, будет признаваться ничтожным.

В исключительных случаях, когда суд признает уважительной причину пропуска срока исковой давности по обстоятельствам, связанным с личностью истца (тяжелая болезнь, беспомощное состояние и т.п.), нарушенное право гражданина подлежит защите. Но как показывает практика, суды неохотно восстанавливают пропущенный срок исковой давности, т. к. часто истцы сами затянули время и не подали иск, в установленный законом срок.

Также законом предусмотрены случаи, когда срок исковой давности не распространяется на конкретные категории дел, примером могут являться:

- требования о защите личных неимущественных прав и других нематериальных благ;

- требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов;

- требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. Однако требования, предъявленные по истечении трех лет с момента возникновения права на возмещение такого вреда, удовлетворяются за прошлое время не более чем за три года, предшествовавшие предъявлению иска;

- требования собственника или иного владельца об устранении всяких нарушений его права.

Таким образом, для того чтобы выиграть дело в суде, все нужно делать вовремя и не откладывать данный вопрос на «потом».

Как говорил Чарльз Диккенс: «Никогда не делайте завтра того, что вы можете сделать сегодня. Промедление – это вор времени».

Алина Гарина – адвокат, эксперт уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве.