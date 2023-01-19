«Присматривают жилье для потомства»: москвичам объяснили причину нашествия лис в городе

Аргументы Недели → Общество 13+

19 января 2023, 11:02 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Unsplash.com

Начальник отдела по сохранению биоразнообразия московского департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров объяснил жителям столицы причину столь массового нашествия лис с начала января.

«Сейчас мы фиксируем увеличение количества обращений по поводу того, что на городской территории стали чаще видеть лисиц, - пояснил эксперт, - это связано с тем, что у лис в конце января-феврале идёт брачный период, и они много перемещаются по городу, людей не боятся, ищут себе пару и присматривают жильё для потомства».

Бурмистров предупредил, что часто животные могут находить себе пристанища в зданиях больниц, школ и детских садов. Сотрудникам этих учреждений стоит быть особенно внимательными и не допускать наличия кормовой базы. Лиса – очень дикое и опасное животное, которое не слишком дружелюбно к людям. Не следует подходить к ним близко и пытаться контактировать.