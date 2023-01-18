Президент России посетил Обуховский завод в годовщину прорыва блокады Ленинграда

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество 13+

18 января 2023, 19:36 Елена Соколова

Источник: kremlin.ru

Глава государства поздравил работников с памятной датой и похвалил за хорошую работу.

Президент России Владимир Путин 18 января в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда посетил входящий в концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» Обуховский завод.

«Одно из ведущих, крупнейших наших предприятий оборонно-промышленного комплекса. Работает очень надежно, устойчиво, с хорошим результатом. Надеюсь, так и будет в будущем», – заявил он.

Российский лидер поздравил рабочих предприятия с памятной датой и указал, что это важный день не только для Санкт-Петербурга, но и для всей страны. Владимир Путин отметил, что заводу в 2023 году исполняется 160 лет и что он не мог не прибыть в такой день на предприятие. Сейчас там производится «нужная для страны всегда, а сегодня в особенности» продукция.