Президент России посетил Обуховский завод в годовщину прорыва блокады Ленинграда

Глава государства поздравил работников с памятной датой и похвалил за хорошую работу.
Президент России Владимир Путин 18 января в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда посетил входящий в концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» Обуховский завод.
«Одно из ведущих, крупнейших наших предприятий оборонно-промышленного комплекса. Работает очень надежно, устойчиво, с хорошим результатом. Надеюсь, так и будет в будущем», – заявил он.
Российский лидер поздравил рабочих предприятия с памятной датой и указал, что это важный день не только для Санкт-Петербурга, но и для всей страны. Владимир Путин отметил, что заводу в 2023 году исполняется 160 лет и что он не мог не прибыть в такой день на предприятие. Сейчас там производится «нужная для страны всегда, а сегодня в особенности» продукция.
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