За год в Петербурге уменьшилось количество возводимых новостроек

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество 13+

18 января 2023, 19:01 Елена Соколова

Источник: Canva

Выпуск девелоперами новых проектов в 2022 году сократился на 59 процентов.

В Санкт-Петербурге за 2022 год количество введенных в эксплуатацию новых жилых комплексов уменьшилось в 2,4 раза, по сравнению с 2021 годом. При этом объем новых проектов сократился на 59 процентов, сообщают СМИ.

Всего за 2022 год 25 застройщиков сдали 90 многоквартирных домов. Таким образом Санкт-Петербург занял 14 место среди остальных российских городов по количеству новых объектов. 4,4 процента от всех введенных в эксплуатацию квартир в России приходится на Северную столицу.

Специалисты различных аналитических агентств заявляют, что «заморозкой» проектов занимались застройщики, которые приостанавливали возведение здания во время финансирования или сразу после начала строительных работ.