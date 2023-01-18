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Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество 13+

За год в Петербурге уменьшилось количество возводимых новостроек

, 19:01

За год в Петербурге уменьшилось количество возводимых новостроек
Источник: Canva

Выпуск девелоперами новых проектов в 2022 году сократился на 59 процентов.
В Санкт-Петербурге за 2022 год количество введенных в эксплуатацию новых жилых комплексов уменьшилось в 2,4 раза, по сравнению с 2021 годом. При этом объем новых проектов сократился на 59 процентов, сообщают СМИ.
Всего за 2022 год 25 застройщиков сдали 90 многоквартирных домов. Таким образом Санкт-Петербург занял 14 место среди остальных российских городов по количеству новых объектов. 4,4 процента от всех введенных в эксплуатацию квартир в России приходится на Северную столицу.
Специалисты различных аналитических агентств заявляют, что «заморозкой» проектов занимались застройщики, которые приостанавливали возведение здания во время финансирования или сразу после начала строительных работ.

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