Госдума в третьем чтении одобрила внеплановое повышение акцизов на сигареты и жидкости для вейпов

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18 января 2023, 18:36 Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

С 1 марта 2023 года до конца 2025 года увеличатся ставки акцизов на сигареты, папиросы, табак для нагревания и жидкости для электронных сигарет.

Ставка акциза на сигареты и папиросы с 1 марта по 31 декабря 2023 года увеличится на 2% и составит 2 603 руб. за 1 тыс. штук плюс 16% расчётной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 536 руб. за 1 тыс. штук.

С 1 января по 31 декабря 2024 года — 2 707 руб. за 1 тыс. штук плюс 16% расчётной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 678 руб. за 1 тыс. штук;

С 1 января по 31 декабря 2025 года ставка составит 2 815 руб. за 1 тыс. штук плюс 16% расчётной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 825 руб. за 1 тыс. штук.

С 1 января 2023 года акциз на сигареты и папиросы составил 2 552 руб. за 1 тыс. штук плюс 16% расчётной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 467 руб. за 1 тыс. штук.

Ставка акциза на табачные изделия, предназначенные для потребления путём нагревания, повысится на 11% и составит с 1 марта по 31 декабря 2023 года включительно 8 669 руб. за один килограмм. С 1 января по 31 декабря 2024 года — 9 016 руб. за один килограмм, а с 1 января по 31 декабря 2025 года включительно — 9 377 руб. за один килограмм.



