Бывший сотрудник Ростехнадзора получил шесть лет за коррупцию

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18 января 2023, 18:22 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

Бывший инспектор центрального управления Ростехнадзора Сергей Куликов приговорён к шести годам колонии строгого режима. По данным следствия, он требовал 1,3 млн руб. у руководства ФКП «Национальное испытательное объединение "Государственные боеприпасные испытательные полигоны России"» (ГБИП). В случае отказа инспектор грозил не подписать акт приемки в эксплуатацию нового испытательного комплекса ГБИП.

Прокурор просил суд приговорить Сергея Куликова к девяти годам колонии строгого режима и наложить на него штраф, в пять раз превышающий сумму полученной взятки. Однако суд вынес более мягкое наказание — шесть лет колонии строгого режима без штрафа, запретив ему при этом в течение десяти лет занимать госдолжности.

Сергей Куликов был задержан 9 декабря 2021 года оперативниками ФСБ в своем рабочем кабинете. Это произошло после того, как инспектор получил требуемые им деньги.

Инспектор возглавлял приемную комиссию по вводу в эксплуатацию нового многофункционального испытательного комплекса ГБИП по тестированию перспективных боеприпасов, вооружений и военной техники. ФКП ГБИП создано на базе подмосковного НИИ «Геодезия» и объединяет четыре ведущих российских полигона по испытанию перспективных видов вооружений и боеприпасов, в том числе авиационной и сухопутной артиллерии всех калибров, высокоточных бомб и снарядов, средств ближнего боя, боеприпасов к системам залпового огня и различных видов двигателей.

По версии следствия, Сергей Куликов потребовал взятку, когда во время проверки обнаружил отступления от строительного регламента в двух зданиях комплекса и на вертолетной площадке. Представитель ГБИП, услышав предложение инспектора, обратился с заявлением в СЭБ ФСБ. После этого переговоры между сторонами проходили под контролем чекистов.



