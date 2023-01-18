Пресс-служба Московского метрополитена: Среди необычных вещей, оставленных пассажирами - жалюзи, спиннинг, ласты

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18 января 2023, 17:59 Источник: RT

Список самых необычных вещей, забытых пассажирами метро столицы включает: жалюзи, спиннинг, электромясорубка, ласты, коллекционные ёлочные игрушки, набор сосновых шишек. Об этом RT рассказали в пресс-службе Московского метрополитена.

Чаще всего пассажиры метрополитена забывают мобильные телефоны, сумки, рюкзаки с одеждой, зарядные устройства, зонты, головные уборы, перчатки, шарфы и другое.

Всего на склады забытых вещей в 2022 году поступило 28,4 тыс. различных вещей.

В пресс-службе пояснили, что забытые пассажирами вещи поступают на склад забытых вещей, забрать их можно ежедневно с 08:00 до 20:00 часов, порядок действий можно уточнить у оператора, позвонив с мобильного телефона по номеру контакт-центра «Московский транспорт» 3210, либо подать обращение о потере вещи в приложении «Метро Москвы», либо написать в чат-бот «Александра».



