Российские чиновники поприсутствовали на церемонии у монумента Героическим защит

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18 января 2023, 17:53

Источник: Пресс-служба Межпарламентской ассамблеи государств-участников содружества независимых государств

Матвиенко, Валуев и Бельский посетили церемонию и возложили цветы к монументу.

18 января на 80-летие прорыва блокады Ленинграда прошла памятная церемония, на которой поприсутствовали экс-губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко, депутат Госдумы Николай Валуев и председатель Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский. Чиновники возложили цветы у монумента Героическим защитникам Ленинграда.

На церемонии собрались ветераны Великой Отечественной войны и других вооруженных конфликтов, ленинградцы-блокадники, а также просто желающие почтить память погибших в боях за спасение города и его жителей.

Напомним, что на годовщину прорыва блокады Ленинграда в Санкт-Петербург также приехал президент России Владимир Путин. В первую очередь он возложил цветы у мемориала «Рубежный камень».