Врач Лариса Акулкина: Перед крещенским купанием в проруби необходимо предварительное закаливание организма

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18 января 2023, 17:39 Источник: RT

В интервью RT рассказала врач-пульмонолог Университетской клинической больницы №3 Сеченовского университета Лариса Акулкина рассказала о подготовке к крещенскому купанию.



19 января, в день когда Иоанн Креститель крестил Иисуса в священных водах реки Иордан, христиане традиционно окунаются в прорубь.

В целом купание в проруби улучшает самочувствие, настроение, но необходимо предварительное закаливание. По мнению врача окунаться в прорубь безопасно тем людям, кто подготавливал свой организм к воздействию экстремально низких температур.

Закаливание организма нужно проводить минимум за 2…3 месяца, начать обливаться водой температурой 30°С и постепенно снижать температуру на один-два градуса.

Для подготовки перед купанием в проруби и профилактики заболеваний врач советует проводить обтирание холодным полотенцем, обливание водой, применять контрастный душ и другие процедуры, которые оказывают позитивный эффект на организм.

Если организм привык к низким температурам, у человека нет хронических заболеваний, в том числе заболеваний среднего уха, придаточных пазух носа, то купание в проруби возможно.

При этом воздействие экстремально низких температур должно быть кратковременным.

Лариса Акулкина отмечает, что окунаться нужно в чём-то, что легко и быстро снимается, чтобы сократить время пребывания в мокрой одежде на холоде, необходимо быстро оказаться в тёплом помещении, снять мокрую одежду, вытереться насухо, надеть чистую одежду, носки, тёплую обувь и выпить горячий напиток.

Врач-пульмонолог обращает внимание, что купания в проруби является сильным стрессом для организма, может спровоцировать нарушения мозгового и сердечного кровообращения, вызвать судороги.

По мнению Ларисы Акулкиной не все побочные эффекты неподготовленного окунания в прорубь проявляются сразу, могут быть долгосрочные эффекты такие как воспаление лёгких, обострение хронического бронхита.



