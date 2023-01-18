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Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

Путин посетил мемориальный музей блокады Ленинграда

, 17:36

Путин посетил мемориальный музей блокады Ленинграда
Источник: kremlin.ru

Президент России рассказал, как у его матери украли продуктовые карточки во время блокады города.
Президент России Владимир Путин после возложения цветов у мемориала «Рубежный камень» в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда посетил Государственный мемориальный музей обороны и блокады города.
Губернатор Санк-Петербурга Александр Беглов и полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе сопровождали российского лидера в музее. Губернатор выступил в качестве экскурсовода. Во время прогулки по музею глава государства рассказал о прошлом своей матери, которая также была ленинградской блокадницей.
«У мамы выбили карточки из рук. Она подошла получать хлеб, кто-то ударил по руке и убежал», – поделился президент.
Решение об открытии выставки «Героическая оборона Ленинграда» было принято еще в декабре 1943 года. Для ее размещения было выбрано здание бывшего Сельскохозяйственного музея в Соляном городке. Торжественное открытие экспозиции состоялось 30 апреля 1944 года.

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