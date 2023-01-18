Градозащитники Петербурга столкнулись с отказом в удовлетворении апелляции по Дому Лапина

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18 января 2023, 17:26

Дом Лапина на Рижском проспекте Санкт-Петербурга (Фото: Telegram-канал движения «Живой город»)

Городской суд Санкт-Петербурга вновь отказал градозащитникам в удовлетворении апелляции по Дому Лапина. Из-за такой тенденции Северная столица может лишиться еще одного исторического объекта.

Представители комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) ранее дали заключение, позволяющее снести здание в рамках реализации девелоперского проекта. В августе прошлого года активисты пытались защитить строение, но получили отказ. В новом году ситуация повторилась. Градозащитники после окончания мероприятия высказали мнение, что ответчики в лице представителя застройщика и КГИОП сделали все, чтобы избежать проведения еще одной независимой экспертизы.

«Путаясь в показаниях, уходя от прямых вопросов, в каком, по их мнению, объеме сохранены исторические конструкции Дома Лапина, они заливаются соловьями про отдельные дореволюционные кирпичи, которые могли быть использованы в 50-е годы при строительстве нового дома: «сами понимаете, времена были тяжелые, там может быть кирпич, или два, или целая стеночка», — отметили активисты.

Сейчас Дом Лапина имеет временную защиту от разрушения или сноса, так как он пока считается одним из «вещдоков» Следственного комитета. Председатель вышеуказанного ведомства Александром Бастрыкин уже инициировал уголовные процессы по факту сноса ОКН в Северной столице. Одним из наиболее громких инцидентов стало уничтожение флигелей особняка Салтыковой ради постройки в Северной столице новой гостиницы.

Ранее СМИ сообщали о равнодушии губернатора Петербурга Александра Беглова к судьбе исторического наследия города.