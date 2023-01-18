Депутат Госдумы Ющенко: «Вопрос о блокировке YouTube в России не рассматривался»

Аргументы Недели → Общество 13+

18 января 2023, 17:14 Антон Николаев,

YouTube, Sam Flag/globallook.com

Александр Ющенко заявил, что YouTube является полезной площадкой как для обычных пользователей, так и для государственных ведомств в России, которые принимают решения. Об этом он сказал изданию «Аргументы недели».

«Кроме как заявления Евгения Пригожина, которое распространили по всем СМИ, больше ничего не было. На комитете это не обсуждалось, в Ростехнадзоре и Минцфиры тоже! Что-то запрещать можно тогда, когда у нас есть достойная замена того, чего мы запрещаем. YouTube пользуется популярностью у россиян. Если запрещать, то запрещать на основании чего? Должно быть четко сформулированное нарушение российского законодательство. Есть люди, которые хотят получить больше информации о спецоперации и т д. Они идут в YouTube, так как там информация оперативная. Интервью, позиции военкоров, которые есть в YouTube, попололи принять важные решения: нехватка экипировки, вопросы мобилизации».

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ближайшее время YouTube будет закрыт.