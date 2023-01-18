Экс-депутат Питера продаёт свои торговые центры за миллиарды

Продать торговые центры экс-депутат Питера надеется за 4 млрд рублей.
Бывший депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Салаев выставил на продажу торговые центры, которыми он владеет в городе. Об этом сообщает «Патрульный Петербурга».
Объявление о продаже торговых центров размещено на одном из специализированных сервисов. Согласно его данным, ООО «Универсам “Диана”», который расположен около станции метро «Рыбацкое», Салаев планирует продать за 1,8 млрд рублей. Известно, что его владельцами также являются жена и дочь экс-депутата.
Еще один торговый центр расположен в Гатчине. Владелицей этого здания является исключительно супруга Салаева. Она приобрела его два года назад.
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