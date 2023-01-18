В Петербурге начнут работать новые трамваи

Новые трамваи планирую запустить в работу в Петербурге уже в марте текущего года.
Производитель электротранспорта «ПК Транспортные системы» разработал для Санкт-Петербурга новую модель трамвая под названием «Невский». Презентация обновлённого транспорта прошла в городе 18 января, передаёт пресс-служба предприятия «Горэлектротранс».
Трамваи с двумя кабинами, тремя секциями и низким полом намерены использовать в качестве шаттла до станции метро «Новочеркасская», пока «Ладожскую» закроют на время проведения ремонтных работ.
Как сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков, на маршрут выведут 11 трамваев. Новый транспорт включает в себя систему безопасности и контроля бодрствования водителя, которые связаны между собой.
Отмечается, что одна машина стоит порядка 150 млн рублей. Трамвай прошёл все испытания, теперь он может выпускаться серийно.
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