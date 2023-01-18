Народная артистка России Лариса Удовиченко госпитализирована с травмой

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18 января 2023, 16:32 Источник: РИА Новости

Советская и российская актриса, народная артистка Российской Федерации Лариса Удовиченко госпитализирована с травмой позвоночника. Об этом говорится в сообщении на сайте отделения «Кассир.ру» в Петрозаводске.



Народная артистка России госпитализирована в медицинское учреждение Москвы.



В сообщении отмечается, что спектакль «Новогодний переполох» в Петрозаводске состоялся, но Лариса Удовиченко не принимала участие в спектакле.



