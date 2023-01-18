Народная артистка России Лариса Удовиченко госпитализирована с травмой

Советская и российская актриса, народная артистка Российской Федерации Лариса Удовиченко госпитализирована с травмой позвоночника. Об этом говорится в сообщении на сайте отделения «Кассир.ру» в Петрозаводске.
Народная артистка России госпитализирована в медицинское учреждение Москвы.
В сообщении отмечается, что спектакль «Новогодний переполох» в Петрозаводске состоялся, но Лариса Удовиченко не принимала участие в спектакле.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Агентство Bloomberg: из-за санкций сегодняшнюю Россию можно сравнить с «реминисценцией» 1990-х годов
Newsweek: пользователи Сети начали насмехаться над ляпом, который произошёл во время пения президента США Байдена
Глава МВД Украины Монастырский и его заместитель Енин погибли при авиакатастрофе в Броварах, они находились в упавшем вертолете
- #ЗАУГЛОМ Армией Украины командуют ЭрБины. О том, кто они — Анатолий Клесов
- 19:38 Клишас: инициатива Володина о запрете на госслужбу для не прошедших службу в ВС РФ требует проработки
- 18:36 Госдума в третьем чтении одобрила внеплановое повышение акцизов на сигареты и жидкости для вейпов
- 18:22 Бывший сотрудник Ростехнадзора получил шесть лет за коррупцию
- 18:19 УФАС Петербурга по заявке ФСБ раскрыло картельный сговор «курортной мафии» с поставщиками медицинских программ
- Telegram | (Подписаться) Володин: Меркель и экс-глава Франции Олланд замышляли начать мировую войну и заслуживают наказания за свои преступления