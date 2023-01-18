Бывший глава Роскомнадзора Жаров не исключил возможность блокировки YouTube на территории России

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18 января 2023, 16:07 Источник: РБК

Александр Жаров. Фото: Maksim Konstantinov/globallook.com

Если видеохостинг YouTube продолжить заниматься нарушением российского законодательства, может быть рассмотрен вопрос о его блокировке на территории РФ. Об этом заявил в среду в беседе с РБК бывший глава Роспотребнадзора, а ныне генеральный директор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров.

«Если платформа продолжит заниматься систематическим и осознанным нарушением российского законодательства, этот вопрос [о блокировке] стоит рассмотреть», - заявил он.

По его мнению, если это произойдет, часть россиян продолжат пользоваться видеохостингом с помощью сервисов VPN, другая часть уйдет на другие платформы.

Ранее в среду основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о том, что в ближайшее время YouTube будет закрыт, а тех, кто продолжит им пользоваться, - накажут. Слова Пригожина привела его пресс-служба.