Бывший глава Роскомнадзора Жаров не исключил возможность блокировки YouTube на территории России

Если видеохостинг YouTube продолжить заниматься нарушением российского законодательства, может быть рассмотрен вопрос о его блокировке на территории РФ. Об этом заявил в среду в беседе с РБК бывший глава Роспотребнадзора, а ныне генеральный директор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров.
«Если платформа продолжит заниматься систематическим и осознанным нарушением российского законодательства, этот вопрос [о блокировке] стоит рассмотреть», - заявил он.
По его мнению, если это произойдет, часть россиян продолжат пользоваться видеохостингом с помощью сервисов VPN, другая часть уйдет на другие платформы.
Ранее в среду основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о том, что в ближайшее время YouTube будет закрыт, а тех, кто продолжит им пользоваться, - накажут. Слова Пригожина привела его пресс-служба.