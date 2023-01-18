Задержан еще один деятель науки, помогавший за взятки получать ученые степени через университет в Воронеже

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18 января 2023, 15:30 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

globallookpress.com

СМИ узнали о том, что в громком уголовном деле преступной группы, помогавшей за взятки соискателям получать учёные степени, появился ещё один фигурант, учёный с серьёзным опытом из Москвы. Речь идёт о злоумышленниках, связанных с ВГТУ (Воронежским государственным техническим университетом). По ходатайству следствия, учёный секретарь экспертного совета по экономическим наукам Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки 47-летний Сергей Лукьянов был отправлен под домашний арест. Всему виной стало взяточничество.

Высшая аттестационная комиссия является ответственной за научные аттестации, а также за присвоение или лишение учёных степеней по всей стране. Как выяснилось в процессе расследования, именно господину Лукьянову несколько раз привозили мзду из Воронежа «за общее покровительство». Одна из фигуранток дела лично возила «мздоимцу» деньги в Москву и отдавала их. Известно, что Лукьянов всячески старался не называть эти деньги взяткой. Теперь у него будут большие проблемы с правосудием, из которых он уже, судя по всему, не выберется.

В 2019 году в воронежском университете защитили 6 диссертаций в 2020-м и 2021-м — 11 и 15. В 2022 году – целых 17 диссертаций. Среди защитивших диссертации – глава ростовского управления ФНС, начальник одной из межрайонных инспекций по Ростовской области, супруга ректора Воронежского госуниверситета, а также заведующая там кафедрой, экс-кандидат в мэры Воронежа и экс-депутат местной гордумы.