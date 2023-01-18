Погода может помешать жителям Петербурга посмотреть салют вечером 18 января

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество 13+

18 января 2023, 15:15 Елена Соколова

Источник: Pxhere

Тёплая весенняя погода продолжает держаться в Питере.

Вечером 18 января в Санкт-Петербурге планируют организовать праздничный салют, приуроченный 80-летию со Дня прорыва блокады Ленинграда. Однако насладиться видом может помешать дождь, заявил главный городской синоптик Александр Колесов.

В целом погода в течение дня не помешает проведению других праздничных мероприятий. В Санкт-Петербурге будет пасмурно, но осадки будут выпадать с большими перерывами. Ко всему прочему температура будет плюсовой, а сильного ветра не ожидается. Так что во время салюта погода в городе будет не весьма благоприятной.