Погода может помешать жителям Петербурга посмотреть салют вечером 18 января

Тёплая весенняя погода продолжает держаться в Питере.
Вечером 18 января в Санкт-Петербурге планируют организовать праздничный салют, приуроченный 80-летию со Дня прорыва блокады Ленинграда. Однако насладиться видом может помешать дождь, заявил главный городской синоптик Александр Колесов.
В целом погода в течение дня не помешает проведению других праздничных мероприятий. В Санкт-Петербурге будет пасмурно, но осадки будут выпадать с большими перерывами. Ко всему прочему температура будет плюсовой, а сильного ветра не ожидается. Так что во время салюта погода в городе будет не весьма благоприятной.
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