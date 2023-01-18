«Весь негатив — не мои проблемы и не моя боль»: «Мисс Россия-2022» Анна Линникова рассказала о хейте со стороны украинок

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18 января 2023, 15:09 Источник: starhit.ru

Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Победительница конкурса «Мисс Россия-2022» Анна Линникова рассказала, что на её страницах в соцсетях появилось множество негативных комментариев со стороны украинских девушек. Однако россиянка заявила, что не собирается закрывать свои аккаунты. Также модель не намерена отвечать грубостью на грубость.

«Комментарии в соцсетях не хочу закрывать, потому что весь негатив — не мои проблемы и не моя боль. Эти люди пытаются каким-то образом излить свои переживания. Что ж, вместо похода к психологу они решили залезть ко мне в комментарии. Хорошо!» — сказала Анна Линникова.

Ранее участница «Мисс Вселенная» заявила, что на конкурсе украинская модель Виктория Апанасенко тщательно избегала контакта с ней. По словам Анны, она пыталась завязать разговор с девушкой, но та сторонилась её.