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Эдуард Россель: Аляску нам надо вернуть, потому что там живут русские люди

, 14:53 Источник: Коммерсантъ

Эдуард Россель: Аляску нам надо вернуть, потому что там живут русские люди

В ходе встречи со студентами Уральского института управления РАНХиГС экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель рассказал, почему Аляска и Калифорния должны вернуться в состав России.

Политик представил свое видение истории Русской Америки.

«Аляску нам надо вернуть. Там русские люди живут, которые говорят именно на русском языке. Да и Калифорнию. Калифорния — русская земля. Там был представитель России Баранов, он просил у императора только один корабль, чтобы Калифорния была российской землей. Но император не дал, а потом ножами вырезали всех русских людей, кто там жил», - рассказал Эдуард Россель уральским студентам.

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