В ходе встречи со студентами Уральского института управления РАНХиГС экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель рассказал, почему Аляска и Калифорния должны вернуться в состав России.
Политик представил свое видение истории Русской Америки.
«Аляску нам надо вернуть. Там русские люди живут, которые говорят именно на русском языке. Да и Калифорнию. Калифорния — русская земля. Там был представитель России Баранов, он просил у императора только один корабль, чтобы Калифорния была российской землей. Но император не дал, а потом ножами вырезали всех русских людей, кто там жил», - рассказал Эдуард Россель уральским студентам.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Newsweek: пользователи Сети начали насмехаться над ляпом, который произошёл во время пения президента США Байдена
Глава МВД Украины Монастырский и его заместитель Енин погибли при авиакатастрофе в Броварах, они находились в упавшем вертолете
Байрамов заявил Лаврову о необоснованности обвинений в блокировании Азербайджаном Лачинского коридора
- #ЗАУГЛОМ Армией Украины командуют ЭрБины. О том, кто они — Анатолий Клесов
- 15:30 Задержан еще один деятель науки, помогавший за взятки получать ученые степени через университет в Воронеже
- 15:18 «Армия» уток защищает цветение южноафриканских виноградников
- 15:09 «Весь негатив — не мои проблемы и не моя боль»: «Мисс Россия-2022» Анна Линникова рассказала о хейте со стороны украинок
- 14:53 Эдуард Россель: Аляску нам надо вернуть, потому что там живут русские люди
- Telegram | (Подписаться) Володин: Меркель и экс-глава Франции Олланд замышляли начать мировую войну и заслуживают наказания за свои преступления