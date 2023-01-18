Эдуард Россель: Аляску нам надо вернуть, потому что там живут русские люди

Аргументы Недели → Общество 13+

18 января 2023, 14:53 Источник: Коммерсантъ

В ходе встречи со студентами Уральского института управления РАНХиГС экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель рассказал, почему Аляска и Калифорния должны вернуться в состав России.



Политик представил свое видение истории Русской Америки.



«Аляску нам надо вернуть. Там русские люди живут, которые говорят именно на русском языке. Да и Калифорнию. Калифорния — русская земля. Там был представитель России Баранов, он просил у императора только один корабль, чтобы Калифорния была российской землей. Но император не дал, а потом ножами вырезали всех русских людей, кто там жил», - рассказал Эдуард Россель уральским студентам.



