Путин возложил венок к монументу «Мать-Родина» в Санкт-Петербурге

Аргументы Недели → Общество 13+

18 января 2023, 12:00 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин возлагает венок к монументу "Мать-Родина", сайт Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин утром в среду, 18 января, возложил венок к монументу "Мать-Родина", расположенному в Санкт-Петербурге, в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда.

Глава государства после установки венка у подножия памятника поправил на нем ленты, выполненные в цветах государственного флага, а затем склонил голову. После этого прозвучал гимн России. Владимир Путин почтил память погибших жителей города, находившегося в блокаде, поклоном.

Президент России по пути к монументу также возложил цветы к одной из братских могил – там похоронен его брат Виктор, который умер зимой 1942 года в блокадном Ленинграде.