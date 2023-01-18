Путин возложил венок к монументу «Мать-Родина» в Санкт-Петербурге

Президент Российской Федерации Владимир Путин утром в среду, 18 января, возложил венок к монументу "Мать-Родина", расположенному в Санкт-Петербурге, в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда.
Глава государства после установки венка у подножия памятника поправил на нем ленты, выполненные в цветах государственного флага, а затем склонил голову. После этого прозвучал гимн России. Владимир Путин почтил память погибших жителей города, находившегося в блокаде, поклоном.
Президент России по пути к монументу также возложил цветы к одной из братских могил – там похоронен его брат Виктор, который умер зимой 1942 года в блокадном Ленинграде.