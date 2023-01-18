В Подольске возбудили уголовное дело в отношении восьмерых военнослужащих, сбежавших из зоны СВО с оружием

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18 января 2023, 11:20 Источник: Коммерсант

Elena Mayorova/Global Look Press

Военные следователи СКР возбудили уголовное дело о дезертирстве с оружием в отношении восьми военнослужащих из Калининграда.

В 2022-м мобилизованные со своим штатным оружием, в том числе с четырьмя пулемётами, покинули лагерь в ЛНР и на такси и попутках добрались до Подольска. Предполагаемый организатор побега, младший сержант Евгений Кравченко, арестован. В СИЗО он будет находиться до 27 февраля. Остальных изолировали в части. Речь идёт об ефрейторе Дмитрие Медведеве, матросе Александре Бабенко, а также рядовых Николае Колмачёве, Александре Елисееве, Игоре Медведеве, Александре Богачёнке и Денисе Балахине.

По словам военных, они решились на побег из-за тяжелых условий службы. Мужчин мобилизовали 24 сентября 2022 года, а 24 декабря их должны были перебросить на передовую. По словам калининградцев, вместо подготовки к боевым действиям командиры из больше использовали на строительстве землянок для проживания в лагере. Кроме этого, они также заявили, что их не обеспечили провизией и качественной формой.