Mash: упавший в Киевской области вертолёт стоял на учете МВД Украины

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18 января 2023, 11:23 Источник: Mash

Фото: открытые источники

Упавший в Киевской области вертолёт стоял на учете МВД Украины. Об этом сообщает издание Mash.

По неуточненным данным это мог быть французский Airbus модели Eurocopter EC225 Super Puma.

На данный момент иностранные СМИ предполагают две причины падения вертолёта: из-за погодных условий или работы украинских систем ПВО.

СМИ сообщают о 16 погибших.

По обновлённой информации на воздушном судне был глава МВД Украины Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин. Они объявлены погибшими.

Ранее сообщалось о падении самолёта в Киевской области на детский сад.