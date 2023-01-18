Крымский мост 20 января будет закрыт для автотранспорта в связи с проведением ремонтных работ

Движение для автомобильного транспорта на крымском мосту будет приостановлено в пятницу, двадцатого января с 13:00 до 18:00 по московскому времени. Такую информацию публикует Министерство транспорта Российской Федерации.
Ведомство отмечает, что в двенадцать часов дня введут ограничения, а через час автодорожная часть будет полностью закрыта в связи с проведением ремонтных работ.
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов высказывался на тему произошедшего на крымском мосту теракта и заявил о том, что Украине будут предъявлены определенные требования по возмещению ущерба.