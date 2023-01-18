Крымский мост 20 января будет закрыт для автотранспорта в связи с проведением ремонтных работ

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18 января 2023, 10:57

Крымский мост, Sergey Aksyonov / globallookpress.com

Движение для автомобильного транспорта на крымском мосту будет приостановлено в пятницу, двадцатого января с 13:00 до 18:00 по московскому времени. Такую информацию публикует Министерство транспорта Российской Федерации.

Ведомство отмечает, что в двенадцать часов дня введут ограничения, а через час автодорожная часть будет полностью закрыта в связи с проведением ремонтных работ.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов высказывался на тему произошедшего на крымском мосту теракта и заявил о том, что Украине будут предъявлены определенные требования по возмещению ущерба.