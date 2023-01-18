80 лет назад была прорвана блокада Ленинграда

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18 января 2023, 08:45 Татьяна САВКИНА

Ежегодно 18 января в нашей стране отмечается День прорыва блокады Ленинграда. Эта памятная дата является особенной для всех россиян и, конечно, для петербуржцев. Хотя полностью блокадное кольцо было снято лишь 27 января 1944 года, а в результате прорыва кольца блокады был отвоеван лишь узкий коридор, значение этого дня для дальнейшей судьбы Ленинграда трудно переоценить.

К середине января 1943 года в городе оставалось около 800 тысяч жителей, на начало блокады в Ленинграде проживало около трех миллионов человек.

По планам Ставки Верховного командования, советские войска ударами двух фронтов - Ленинградского с запада и Волховского с востока - должны были разгромить вражескую группировку, удерживающую Шлиссельбургско-Синявинский выступ. Командование фронтами было поручено генерал-лейтенанту Леониду Говорову и генералу армии Кириллу Мерецкову. Координировали взаимодействие представители Ставки - генерал армии Георгий Жуков и маршал Климент Ворошилов.

12 января 1943 года войска Волховского и Ленинградского фронтов в ходе операции «Искра» перешли в наступление. Это был первый скоординированный масштабный удар изнутри и снаружи блокадного кольца. Через 6 дней, 18 января 1943 года под Шлиссельбургом части 123-й стрелковой бригады Ленинградского фронта соединились с частями 372-й дивизии Волховского фронта. В этот же день был полностью освобожден Шлиссельбург и все южное побережье Ладожского озера.

Появилась возможность связать Ленинград с остальной страной дорогой по суше, заменив ледово-паромную переправу - «Дорогу жизни».

По южному берегу Ладожского озера развернулось строительство железной дороги Шлиссельбург - Поляны протяженностью 36 километров, и уже 6 февраля 1943 года по новой «Дороге жизни» в Ленинград пошли поезда. Первый, главный шаг к освобождению города был сделан.