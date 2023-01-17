Эксперт Дмитрий Рылеев: Покупая мясо необходимо обращать внимание на его цвет, запах и срок хранения

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17 января 2023, 20:35 Источник: Радио Sputnik

В интервью радио Sputnik эксперт мясного рынка, операционный директор компании «Стейковка» Дмитрий Рылев поясняет, как лучше выбрать и при какой температуре хранить говядину.



Дмитрий Рылеев подсказывает, что степень свежести говядины можно определить по цвету, запаху и влажности, «мясо не должно быть заветренным» и должно быть упругим и влажным.

Свежая говядина может иметь цвет от темно-красного до темно-розового.

Мясо в вакуумной упаковке отличается цветом, это не говорит о некачественном продукте, это происходит из-за соприкосновения мяса с упаковкой, при недостатке кислорода происходить потемнение цвета, «на качество говядины это никак не влияет».



Эксперт подчеркивает, что «оптимальная температура хранения мяса – от нуля до плюс четырех», срок хранения замороженного мяса – не более 1 месяца.



Специалист советует указывать на упаковке дату заморозки перед закладкой мяса в морозильную камеру.

Размораживать продукт нужно в холодильнике.



Эксперт советует приобретать мясо в сетевых магазинах, где оно имеет маркировку с информацией о продукте по дате производства и сроку годности.



Дмитрий Рылев поясняет, что на стихийных рынках нельзя быть уверенным в безопасности продукта, в отличие от проверенных торговых точек, «на мясоперерабатывающих предприятиях проводятся лабораторные исследования, осуществляется ветеринарно-санитарный контроль со стороны государственных служб, отслеживаются партии скота, упаковочные материалы имеют сертификаты для использования на пищевых производствах».



