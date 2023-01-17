Путин приедет в Петербург на годовщину прорыва блокады Ленинграда

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17 января 2023, 20:32

Источник: Пресс-служба администрации президента РФ

Президент планирует возложить цветы к «Рубежному камню» на Невском пятачке.

Президент России Владимир Путин приедет в Санкт-Петербург 18 января на 80-ю годовщину прорыва фашистской блокады Ленинаграда. Распорядок дня главы государства уже распланирован. Об этом рассказали на сайте Кремля, передает издание Neva.today.

Сразу после приезда президент поедет к монументу «Мать-Родина», чтобы возложить цветы. После чего встретится с ветеранами и посетит концерн «Алмаз-Антей». В Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда пройдёт еще одна встреча с ветеранами и участниками патриотических организаций.

Кроме того, Путин планирует поездку к «Рубежному камню». Президент рассказывал, что его отец воевал на Невском пяточке, мать пережила блокаду, а старший брат Виктор умер зимой 1942-го.

18 января – одна из важнейших дат в истории Северной столицы и Великой Отечественной войны. В ходе наступательной операции «Искра» в этот день было прорвано кольцо блокады Ленинграда. В честь этого дня в театрах, музеях, концертных залах, библиотеках города проходят памятные мероприятия.