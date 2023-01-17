Экономист Заборцев: Снижение цен на газ в Европе связано со снижение объема производств в Европе

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17 января 2023, 20:04 Источник: RT

В беседе с RT экономист, предприниматель, директор по инновациям компании «ОС-Центр» Пётр Заборцев дал свои комментарии по стоимости газа в Европе.



Цена газа в Европе в ходе торгов 16 января упала ниже $650 за 1 тыс. м³, это произошло впервые с сентября 2021 года.

По мнению экономиста, снижение цен на газ в Европе связано со снижением «спроса на сырьё, вызванное кризисными явлениями в ряде секторов мировой экономики», например, «химическое производство в Европе снизилось на 15% за 2022 год, металлургия — на 6,4%».

Кроме этого, сказывается фактор тёплой погоды в Европе.



