Мир ждут новые торговые войны — вице-канцлер Германии

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17 января 2023, 19:44

Источник: Pxhere

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек уверен, что в мире растёт вероятность новых конфликтов между странами.

Интересы отдельных стран затмевают международное сотрудничество, глобальный мир на грани развала. Такое мнение на Всемирном экономическом форуме в Давосе выразил вице-канцлер Германии Роберт Хабек, передаёт ТАСС.

Хабек считает, что сотрудничество между странами постепенно сходит на нет. Международные организации — такие, как ООН и ВТО — утратили свою роль и не могут воздействовать на страны в их составе. Он подчеркнул, что просто смотреть за тем, как мир распадается, нельзя, а для решения накопившихся проблем нужен диалог между странами.

«… Необходим диалог, способность слушать, а не просто зачитывать текст по бумажке», — отметил Хабек.

Вице-канцлер Германии также добавил, что сейчас ряд стран выбирает «изоляцию и силовую конфронтацию», а в мире увеличивается риск начала новых торговых войн.