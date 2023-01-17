Синоптик рассказал о самом холодном дне в Питере – 17 января

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

17 января 2023, 19:19 Ирина Вороник

Источник: Pxhere

Сейчас жители города наблюдают за окном оттепель.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что на 17 января выпал самый холодный день в истории города. Правда, произошло это не сегодня почти 80 лет назад – в 1940-м году. Об этом сообщает портал AllNW.

Тогда в Питере был побит рекорд по самой низкой температуре. Столбик термометра опустился до -35,6 градусов. Примечательно, что хоть ранее минусовые значения достигали и больших пределов, именно 17 января 1940 года стал самым холодным днём, согласно данным метионаблюдений.

Сегодня же в Питере продолжается оттепель. Синоптики сообщают, что столь весенняя погода продлится до 20 января. Более 80 лет назад, в городе погодные условия были абсолютно противоположны тем, что наблюдется петербуржцы сейчас.