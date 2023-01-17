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Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

В Петербурге закроют вестибюль одной из станций метро на два дня

, 18:53

В Петербурге закроют вестибюль одной из станций метро на два дня
Источник: Pxhere

Пассажиров попросили временно пользоваться вестибюлем станции «Пушкинская».

В метро Санкт-Петербурга на два дня закроют вестибюль станции «Звенигородская», что находится на Фрунзенско-Приморской (фиолетовой) линии. Об этом сообщается на официальном сайте метрополитена города.

Отмечается, что вестибюль закрою на 21 и 22 января из-за замены турникетов. При этом поезда приезжать сюда будут в прежнем режиме. Таким образом, если горожанам нужно встать на «Звенигородской», то выйти из метро они смогут только через вестибюль «Пушкинской».

В связи со случившимися обстоятельствами, жителей Санкт-Петербурга попросили заранее планировать свой маршрут в указанные дни.

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