Жители Петербурга получат единые квитанции ЖКУ уже в июне

Единые квитанции ЖКХ начнут выдавать жителям России с началом периода «холодных батарей».
Жители Петербурга получат первые единые квитанции на оплату коммунальных услуг уже в июне текущего года. Об этом сообщает издание «Фонтанка».
Глава жилищного комитета Олег Зотов заявил, что переход на новый вид квитанций по оплате коммуналки пройдёт в межотпительный период, когда сумма за ЖКУ минимальна.
Это поможет избежать ошибок при расчётах. Также меньше будет и сумма кассового разрыва, который появится у управляющих компаний из-за того, что авансовая система оплаты перейдёт на фактическую.
Оформлять новые платёжки будет информационно-расчётный центр, который недавно открылся в городе.