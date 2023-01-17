Жители Петербурга получат единые квитанции ЖКУ уже в июне

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17 января 2023, 18:12

Источник: Pxhere

Единые квитанции ЖКХ начнут выдавать жителям России с началом периода «холодных батарей».

Жители Петербурга получат первые единые квитанции на оплату коммунальных услуг уже в июне текущего года. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Глава жилищного комитета Олег Зотов заявил, что переход на новый вид квитанций по оплате коммуналки пройдёт в межотпительный период, когда сумма за ЖКУ минимальна.

Это поможет избежать ошибок при расчётах. Также меньше будет и сумма кассового разрыва, который появится у управляющих компаний из-за того, что авансовая система оплаты перейдёт на фактическую.

Оформлять новые платёжки будет информационно-расчётный центр, который недавно открылся в городе.