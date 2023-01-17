В Брянске решившего воевать за Украину россиянина приговорили к 5 годам колонии строгого режима

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17 января 2023, 17:25 Источник: Брянский областной суд

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Житель Саратовской области Кирилл Белоусов решил выехать на территорию Украины, чтобы сражаться против Вооруженных Сил РФ.

Молодой человек вступил в переписку с вербовщиком из Украины и стал активно готовиться к участию в боевых действиях. Россиянин прибыл на поезде в Брянск, а оттуда на автобусе доехал до поселка городского типа Белая Березка Трубчевского района. Там его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Во время судебного заседания Кирилл Белоусов полностью признал свою вину.

Брянский областной суд назначил молодому человеку наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год.