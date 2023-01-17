В Адыгее жителям Херсонской области вручили российские паспорта

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17 января 2023, 16:47 Источник: МВД России

Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Адыгее состоялось вручение российских паспортов жителям Херсонской области. По словам врио начальника профильного подразделения майора полиции Адама Абрегова, все они получили гражданство РФ в упрощенном порядке.

«Сотрудники миграционного подразделения приложили все усилия, чтобы в кратчайшие сроки помочь переселенцам с оформлением необходимых документов, а также постоянно консультировали их и оказывали помощь», – сообщает пресс-служба МВД России.

Гражданам вручили заветный документ, а также экземпляр Конституции Российской Федерации.