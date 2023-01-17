В Адыгее жителям Херсонской области вручили российские паспорта

В Адыгее состоялось вручение российских паспортов жителям Херсонской области. По словам врио начальника профильного подразделения майора полиции Адама Абрегова, все они получили гражданство РФ в упрощенном порядке.
«Сотрудники миграционного подразделения приложили все усилия, чтобы в кратчайшие сроки помочь переселенцам с оформлением необходимых документов, а также постоянно консультировали их и оказывали помощь», – сообщает пресс-служба МВД России.
Гражданам вручили заветный документ, а также экземпляр Конституции Российской Федерации.