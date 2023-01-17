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Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

Новым владельцем петербургского «Вагонмаша» стала «Шкода»

, 17:06

Новым владельцем петербургского «Вагонмаша» стала «Шкода»
Источник: Pxhere

О новом владельце предприятия стало известно в конце прошлого года.

Петербургский завод «Вагонмаш» теперь полностью принадлежит компании «Шкода», зарегистрированной в городе Пльзень в Чехии. Об этом стало известно из Единого государственного реестра юрлиц, передаёт АБН (abnews.ru / АБН Петербург).

В течение 2014-2020 годов «Вагонмашем» совместно владели «Шкода» и Кировский завод Санкт-Петербурга. Затем долю предприятия выкупила компания «Синара» из Екатеринбурга, которая в прошлом году тоже перестала быть учредителем.

Отметим, что завод «Вагонмаш» специализируется на производстве составов для метрополитена. В том числе, там были собраны вагоны «НеВа», используемые в петербургской подземке.

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