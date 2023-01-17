Издание «Страна.ua» сообщило о сносе бюста Пушкина в Запорожье

Памятник с бюстом русского поэта Александра Пушкина демонтировали в Запорожье. Такую информацию публикует украинское издание «Страна.ua» в своем телеграм-канале.
Бюст стоял на территории запорожской школы номер семьдесят шесть. Издание также прикрепило фотографии до и после сноса.
Данная школа раньше носила имя русского поэта и находилась на улице Пушкина. Вопрос о смене имени улицы пока рассматривается.
Ранее сообщалось о том, что на Украине в городе Днепропетровск начали сносить памятник, который был посвящен генерал-лейтенанту Ефиму Пушкину, о чем сообщало то же украинское издание.