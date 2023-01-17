Бельгийскую овчарку назвали самой умной собакой в мире

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17 января 2023, 14:23

Источник: Pxhere

В эксперименте приняли участие более 40 собак 13-ти пород.

Учёные пришли к выводу, что самой умной породой собак в мире является бельгийская овчарка малинуа. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Исследователи организовали тест для четвероногих друзей. В нем приняли участие более 40 собак 13 пород возрастом от 1 до 8 лет. Было важно определить уровень логического мышления, задатки к чтению, способность считывать жестки, а также ориентироваться в пространстве.

Исследователи пришли к выводу, что собаки разных пород совершенно по-разному решают поставленные перед ними задачи. Наилучший результат тест показала бельгийская овчарка малинуа. На втором месте оказался ховаварт, а тройку лидеров закрыла бордер-колли.