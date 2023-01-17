Расследование дела о массовой драке в Мурманской области привело к азербайджанцу

Аргументы Недели → Общество 13+

17 января 2023, 13:57 Источник: Коммерсантъ

Прошлым летом в городе Ковдоре произошла массовая драка между подростками и компактно проживающими выходцами из Азербайджана. Изначально расследованием уличного побоища занималась полиция, которая в отсутствие конкретных подозреваемых пыталась свести разбирательство на уровень участковых и мирового суда. После вмешательства прокуратуры удалось установить предполагаемого зачинщика-азербайджанца, и дело оказалось в производстве следователей СКР.

Первого июля прошлого года в Ковдоре в кафе «Айсун» из-за девушки подрались несколько подростков-россиян и трое азербайджанцев. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве в отношении приезжих.

В ночь на 4 июля в центре города произошла новая более массовая драка. При этом подавляющее большинство участников конфликта составляли уже взрослые. У 12 пострадавших подростков диагностировали разного рода повреждения, вплоть до закрытых черепно-мозговых травм и переломов позвонков. В город пришлось ввести дополнительные силы полиции и Росгвардии, власти региона взяли ситуацию под особый контроль.

По распоряжению прокуратуры дело передали в СО СКР по Кандалакше, а чуть позже «в связи с большим общественным резонансом, необходимостью проведения большого количества следственных и иных процессуальных действий» материалы отправили в отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Мурманской области.

Летом 2022 года, опять же по распоряжению прокуратуры, на этот раз уже областной, материалы отправили в отдел полиции. В ходе расследования якобы выяснилось, что участники массовой драки не имели умысла нарушать общественный порядок, а их агрессия была направлена только против участников первого конфликта в кафе «Айсун». Не нашел подтверждения и мотив национальной вражды и ненависти.

После этого полиция переквалифицировала статью о хулиганстве (до семи лет лишения свободы) на причинение из хулиганских побуждений вреда здоровью средней тяжести (ч. 2 ст. 112 УК РФ, до пяти лет колонии). При этом к ответственности никого привлекать не стали, а около десяти ранее задержанных азербайджанцев были опрошены только как свидетели. Тем временем следствие стало выделять из «большого» расследования материалы для проверки на наличие в действиях «неустановленных лиц» признаков умышленного причинения легкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 115 УК РФ), по которой участники массовой драки могут получить символическое наказание, поскольку лишения свободы она не предусматривает: виновного могут оштрафовать либо приговорить к обязательным или исправительным работам, или к аресту на срок до четырех месяцев. Проверку поручили проводить участковым уполномоченным. Потерпевших перевели в статус свидетелей, поскольку дела по ст. 115 УК РФ относятся к частному обвинению, когда пострадавший должен сам писать заявление в мировой суд.

Действия полиции вызвали возмущение потерпевших. Они обратились в суд и Генпрокуратуру.

«Это принесло немедленный эффект —– позиция прокуратуры снова диаметрально изменилась», — сообщил адвокат одного из пострадавших.

Теперь в деле появился конкретный зачинщик — некто Гасанов, который без видимых причин, как считают в прокуратуре, напал на одного из местных подростков. Неожиданно выяснилось, что во время драки азербайджанцу помогали восемь его соплеменников, собравшихся по национальному признаку. Адвокаты потерпевших выразили надежду, что виновные в беспорядках будут привлечены к ответственности.



