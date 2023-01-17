Драматург Коляда об Инне Чуриковой: «Она определила мою жизнь!»

Аргументы Недели → Общество 13+

17 января 2023, 13:28 Антон Николаев,

Инна Чурикова. Фото: Anatoly Lomohov/globallook.com

Николай Коляда поблагодарил актрису Чурикову за то, что благодаря ей он выбрал актерскую профессию. Об этом Коляда рассказал изданию «Аргументы недели».

«Было невероятное количество людей. Столько любви, столько цветов, столько слов благодарности я слышал среди людей. Я так плакал! Она такая маленькая, худенькая лежит в гробу! А сколько в ней было сил и мощи, какая она была большая, великая актриса!».

«Она определила мою жизнь! Я в 1972 году посмотрел фильм «Начало» с ее участием. Ее роль меня настолько поразила, потрясла, что я решил стать артистом. Как я ей благодарен! Она когда-то вручала мне Царскосельскую художественную премию в Санкт-Петербурге, из ее рук я получил эту статуэтку, потом мы несколько раз встречались. Так как она дружит Лией Ахеджаковой, то мы с ней часто пересекались».

Сейчас в храме Христа Спасителя проходит прощание с актрисой Инной Чуриковой. Проститься с народной артисткой пришли родные и близкие актрисы, а также поклонники ее творчества. Инна Чурикова скончалась 14 января в больнице в Москве из-за остановки сердца. О смерти актрисы рассказал директор «Ленкома» Марк Варшавер.