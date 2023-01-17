Созданное на Украине движение маньяков признано террористическим

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17 января 2023, 13:23 Источник: Коммерсантъ

Верховный Суд РФ в прошедший понедельник удовлетворил на закрытом заседании иск генпрокурора Игоря Краснова о признании движения фанатов насилия МКУ («Маньяки – культ убийств» или «Молодёжь, которая улыбается») террористической организацией. Теперь эта группировка полностью запрещена на территории России.

В решении ВС было отмечено, что запрет в отношении движения, созданного в своё время на территории Украины, вступил в силу с момента оглашения его резолютивной части и принят к немедленному исполнению. Соответственно, людям, которых силовые ведомства признают участниками МКУ, можно будет инкриминировать террористическую статью. Их дела отныне могут рассматривать военные суды.