Уехавшие из страны россияне продали свои квартиры по доверенностям

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17 января 2023, 13:07 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

Покинувшие в 2022 году Россию граждане спешно распродавали свои квартиры через посредников. По данным инвесткомпании «Флип», 50% сделок со вторичным жильем совершались по доверенности. Это стало максимальным показателем за всю современную историю российского рынка недвижимости.

По оценкам экспертов, в 2021 году таких сделок было не более 20%, в 2020 году — 15%, в 2019 году — 8%, в 2018 году — 5%. Гендиректор «Флип» Евгений Шавнев уточнил, что в целом по России в 2022 году на вторичном рынке заключено 3,9 млн сделок. Большинство из них пришлись на Москву, Подмосковье и Краснодарский край.

В Москве и Подмосковье до сентября 2022 года доля сделок по продаже готовых квартир по доверенности не превышала 5%, всплеск начался после объявления мобилизации и их объем к концу года достиг 20%. Об этом сообщила глава департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко.

Управляющий директор «Миэль» Ирина Пешич говорит, что ее компания в 2022 году заключила 35% таких сделок. В Москве на вторичном рынке обычно продавалось не более 5% квартир, но уже прошедшей осенью эта доля увеличилась в 3,4 раза, добавляет юрисконсульт офиса «Академическое» «Инком-Недвижимости» Наталья Киселева.

При этом только в Турции в 2022 году 153 тысячи россиян получили ВНЖ. Об этом сообщило турецкое управление по миграции.

По словам Натальи Киселевой, половина россиян с настороженностью относятся к подобным сделкам и отказываются от их заключения, видя для себя риски, которые могут возникнуть впоследствии. Так, высок риск столкнуться с мошенничеством либо сделать ошибки в договоре купли-продажи, которые без собственника исправить сложно.

От таких сделок зачастую отказываются и страховые компании. Банки в этом тоже видят дополнительные риски.



