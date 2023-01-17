Бывшего министра вернут из зоны СВО из-за обвинения в коррупции

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17 января 2023, 12:37 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

Экс-глава министерства по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) Алексей Пьянков находится под следствием по обвинению в коррупции. При этом в октябре прошлого года он был мобилизован для отправки в зону СВО. Следователи потребовали отменить решение призывной комиссии, однако бывший чиновник подал иск о признании своей мобилизации законной. Стало известно, что иск Алексея Пьянкова суд отклонил.

Алексей Пьянков возглавлял министерство госимущества Свердловской области с 2012 по 2016 год. В этот период, по версии следствия, он создал организованную преступную группу (ОПГ) из 13 человек.

Следователи считают, что ОПГ Пьянкова занималась многомиллионными хищениями, уничтожением объекта культурного наследия, ограничениями прав предпринимателей и другой преступной деятельностью. По версии правоохранителей, представители ОПГ использовали для обогащения различные фирмы-однодневки и офшорные компании, зарегистрированные на Кипре и в Белизе. По мнению следствия, ОПГ также участвовала в трех эпизодах взяточничества. Алексею Пьянкову инкриминируют растрату госимущества (ст. 160 УК), превышение должностных полномочий (ст. 286 УК) и взяточничество (ст. 290 УК).

Поскольку в отношении экс-чиновника ведётся предварительное следствие, согласно п. 3 ч. 23 федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», он не может подлежать призыву. Однако Алексей Пьянков настаивает на том, что на данный момент у него нет непогашенных или неснятых судимостей, а значит, согласно ст. 17 федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», оснований для отмены его призыва нет. Тем не менее своим итоговым решением суд признал проводившееся предварительное следствие законным основанием для отмены мобилизации экс-чиновника.



