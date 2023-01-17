Кадыров: за весь период проведения СВО в украинский плен не попал ни один чеченский командир

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17 января 2023, 11:19

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

За весь период проведения российской специальной военной операции (СВО) в украинский плен не попал ни один чеченский командир. Об этом проинформировал руководитель республики Рамзан Кадыров.

Политик отметил, что спецподразделения из Чечни в ходе СВО действуют «особенно слаженно и эффективно».

«Благодаря их грамотным и слаженным действиям мы успешно отбиваем атаки противника и обороняем многие стратегические направления», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале Кадырова.

По его словам, за весь период операции в плен не попал ни один чеченский командир.

СВО продолжается с 24 февраля 2022 года. Как сообщалось ранее во вторник, лидер ДНР Денис Пушилин указал на то, что снабжение подконтрольных киевской стороне сил между Северском и Артемовском после освобождения Соледара перерезано.