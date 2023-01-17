Российская молодёжь хочет жить богато и спокойно

Аргументы Недели → Общество 13+

17 января 2023, 10:45

Только 18% российской молодёжи относится к среднему классу согласно своим доходам. В столице медианный доход молодого человека в возрасте от 18 до 35 лет составляет 38 тысяч рублей. На периферии он едва дотягивает до показателя в 22 тысячи рублей.



Российским властям, желающим удержать талантливую молодёжь в стране, важно внимательно изучить ожидания людей. Также необходимо, чтобы молодые люди становились платёжеспособной группой, способной самостоятельно развивать отрасли, потреблять товары и пользоваться услугами.



Накопление социально-экономического недовольства у молодых людей может привести к серьёзным последствиям. Большая часть молодых твёрдо убеждены, что российское общество имеет несправедливое устройство. Решение данной проблемы возлагается сугубо на государство. Её игнорирование крайне опасно для власти, особенно в контексте обострившейся международной обстановки.



Молодые люди в России хотят спокойно жить и развиваться. Далеко не все готовы переехать в другое государство. Но и ценности патриотизма разделяет только четверть российской молодёжи.