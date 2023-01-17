Как вернуть деньги в рамках гарантийного обслуживания за товар ненадлежащего качества

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17 января 2023, 10:19

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press, globallookpress.com

Если вы приобрели некачественный товар и он оказался бракованным, не время расстраиваться, всегда его можно возвратить обратно продавцу. Главное знать закон и уметь им правильно пользоваться. Как показывает практика, очень часто можно вернуть товар ненадлежащего качества в течение двух лет с момента его покупки.

Для того, чтобы возвратить товар ненадлежащего качества, вам потребуется обратиться с письменным заявлением к продавцу о возврате за него денежных средств или с просьбой об обмене на новый. Некоторые недобросовестные продавцы могут вам сказать, что гарантийный срок составляет месяц на данный товар, и поэтому гарантия больше не распространяется.

Но часто продавцы забывают ст. 19 Закона «О защите прав потребителей», где в случаях, когда предусмотренный договором гарантийный срок составляет менее двух лет и недостатки товара обнаружены потребителем по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет, потребитель вправе предъявить продавцу или изготовителю требования о возврате денежных средств и расторжении договора купли-продажи, требования о замене товара ненадлежащего качества на аналогичный, уценить бракованный товар, либо незамедлительно устранить недостатки или возместить расходы на их устранение.

Также стоит обращать внимание на чеки, если в них не прописан точный гарантийный срок, то распространяется общее правило, и действует двухлетняя гарантия на такой товар, а если даже и прописан гарантийный срок, но имеется производственный брак, то по общему правилу распространяется срок гарантии, который составляет два года.

При этом, отсутствие у потребителя кассового или товарного чека, не является основанием для отказа в удовлетворении его требований.

Продавец обязан принять товар ненадлежащего качества у потребителя и в случае необходимости провести проверку качества товара.

В случае спора о причинах возникновения недостатков товара продавец обязан провести экспертизу товара за свой счет. Потребитель вправе присутствовать при проведении экспертизы товара и в случае несогласия с ее результатами оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке.

Если в результате экспертизы товара установлено, что его недостатки возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает продавец, потребитель обязан возместить продавцу расходы на проведение экспертизы, а также связанные с ее проведением расходы на хранение и транспортировку товара.

Многие магазины, которые дорожат своей репутацией, часто предлагают своим клиентам за их счет провести независимую экспертизу. Если экспертиза покажет производственный брак, то продавец возвращает деньги не только за некачественный товар, но и расходы на проведенную экспертизу в рамках общего двухлетнего гарантийного срока.

В случае, если магазин откажет в требованиях потребителя в рамках гарантийного срока, то такой покупатель, при установлении производственного брака, смело может идти в суд. Предварительно направив претензию продавцу. Если продавец не отвечает на претензию в течение 10 дней и не удовлетворяет требования потребителя, покупатель имеет право обратиться в суд за защитой своих прав и законных интересов.

В рамках судебного спора, потребитель имеет право взыскать не только деньги за товар, но моральный вред, а также неустойку, которая составляет 1% за каждый день просрочки цены товара.

При удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с продавца за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Так что судиться с продавцом не всегда является обременительным занятием, главное точно знать имеется ли производственный брак у товара или нет. Данный факт всегда смогут установить эксперты при проведении независимой экспертизы.

Алина Гарина – адвокат, эксперт уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве.