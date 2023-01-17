В ГД внесли проект о штрафах для фармацевтов, незаконно продающих лекарства без рецепта

В ГД внесли законопроект о штрафах за продажу лекарств без рецептов. Об этом сообщила автор закона сенатор Ирина Рукавишникова.
Если закон будет одобрен, то фармацевты, в случае продажи препаратов без рецепта, будут обязаны выплатить штраф до 20 000 тысяч рублей.
Ранее за незаконную продажу рецептурных препаратов «наказывали» всю аптечную сеть, отмечает Рукавишникова. В данном законопроекте административная ответственность предусматривается для работников аптеки — фармацевтов.
Также могут «пострадать» владельцы ИП, в котором произошла незаконная продажа препаратов: они будут обязаны выплатить до 100 тысяч рублей.