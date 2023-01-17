В ГД внесли проект о штрафах для фармацевтов, незаконно продающих лекарства без рецепта

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17 января 2023, 10:46 Источник: РИА Новости

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В ГД внесли законопроект о штрафах за продажу лекарств без рецептов. Об этом сообщила автор закона сенатор Ирина Рукавишникова.

Если закон будет одобрен, то фармацевты, в случае продажи препаратов без рецепта, будут обязаны выплатить штраф до 20 000 тысяч рублей.

Ранее за незаконную продажу рецептурных препаратов «наказывали» всю аптечную сеть, отмечает Рукавишникова. В данном законопроекте административная ответственность предусматривается для работников аптеки — фармацевтов.

Также могут «пострадать» владельцы ИП, в котором произошла незаконная продажа препаратов: они будут обязаны выплатить до 100 тысяч рублей.