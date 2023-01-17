РИА Новости: В Старом Осколе более 54 тысяч человек остались без теплоснабжения

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17 января 2023, 10:07 Источник: РИА Новости

Кот на батарее, Zamir Usmanov/Global Look Press

В Белгородской области в городе Старый Оскол из-за аварии на теплотрассе без теплоснабжения остались более 54 тысяч человек. Об этом пишет РИА Новости, приводя слова представителя экстренных служб.

«В результате порыва трубы нарушено теплоснабжение 310 жилых домов, в которых проживают свыше 54 тысяч человек», - рассказал агентству источник.

В зону отключения, по словам представителя экстренных служб, попадают порядка 20 детских садов и 10 школ.

Ранее сильный ветер стал причиной отключения электричества в двух районах Новгородской области.