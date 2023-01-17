33 авиарейса задержаны или отменены в аэропортах Москвы из-за неблагоприятных погодных условий

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17 января 2023, 09:52 Источник: АГН «Москва»

На утро вторника, 17 января в аэропортах Москвы задержаны и отменены 33 авиарейса. Об этом сообщает информационное агентство «Агентство городских новостей «Москва» по информации сервиса «Яндекс Расписания».

Согласно информации, в аэропорту Внуково задержаны 6 рейсов и отменены 5. В аэропорту Домодедово задержаны 6 рейсов и 4 отменены, в Шереметьево отмена 10 рейсов и задержка 2 рейсов.

По предварительной информации, во вторник в Москве и области ожидается облачность, гололедица при ожидаемой температуре воздуха -1°, небольшие осадки в виде снега и мокрого снега.